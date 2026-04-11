Ataque armado en la Independencia deja dos personas sin vida

Un ataque armado registrado en la colonia Independencia dejó como saldo a dos personas sin vida, la tarde de este viernes en Monterrey.
Ataque armado en Monterrey
La agresión ocurrió en el cruce de las calles Tlaxcala y 5 de Febrero, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.
En el lugar fueron localizados un hombre de aproximadamente 50 años y una mujer de alrededor de 40, ambos con impactos de bala en la cabeza.
Arriban cuerpos de emergencia
Elementos de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio para brindar atención a las víctimas; sin embargo, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos agresores huyeron del lugar a bordo de una motocicleta tras perpetrar el ataque.
La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.