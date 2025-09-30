Ataque armado en Guadalupe deja niña de cinco años muerta

El ataque en la colonia Tierra Propia dejó como saldo la muerte de una menor de cinco años y dos personas heridas, entre ellas un oficial de policía

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una agresión a balazos registrada en calles de la colonia Tierra Propia, en el municipio de Guadalupe, dejó como saldo la muerte de una menor de cinco años y dos personas heridas, entre ellas un oficial de policía.

Los hechos ocurrieron al filo de las 20:30 horas en el cruce de la avenida Jardines de la Silla y Atotonilco, donde según la versión de las autoridades hombres armados abrieron fuego contra personas que se encontraban en la vía pública.

Otra versión señala que las dos mujeres se encontraban en un puesto de tacos cuando hombres armados iniciaron un ataque contra policías que patrullaban el sector. En medio del fuego cruzado, la mujer y la niña quedaron en la línea de los disparos.

En la agresión resultaron lesionadas una mujer identificada como Diana Cárdenas Rodríguez, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, y la pequeña Tania Cervantes Cárdenas, de 5 años, quien fue trasladada de emergencia pero perdió la vida en un hospital privado cercano.

En el enfrentamiento resultó herido el oficial Óscar Nilo Cruz, de 57 años, con una lesión de arma de fuego en el costado izquierdo. El uniformado fue trasladado en una ambulancia del Centro Médico de Guadalupe al Hospital Universitario, donde fue reportado estable.

La Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y personal pericial recabó evidencias en el área del ataque, mientras las autoridades mantienen un operativo para ubicar a los responsables.