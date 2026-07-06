Ataque armado en Escobedo deja tres muertos, incluido un menor

Varios hombres armados llegaron al sitio en una camioneta gris y abrieron fuego contra las víctimas en más de 20 ocasiones

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Un ataque a balazos registrado la tarde de este domingo en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Escobedo, dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de apenas un año de edad.

La agresión ocurrió en la colonia Ricardo Flores Magón

Los hechos ocurrieron sobre la calle Eduardo Livas Villarreal, donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego poco después del mediodía. La agresión provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio, quienes acordonaron el área para iniciar las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, varios hombres armados llegaron al sitio en una camioneta gris y abrieron fuego contra las víctimas en más de 20 ocasiones, para posteriormente huir del lugar.

En el ataque, dos hombres fueron trasladados de emergencia a bordo a la Clínica 43 del IMSS, donde posteriormente fueron declarados sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Enrique Palacios y Luis Enrique Salazar.

En la agresión también resultó herido Juan Hernán, de un año cuatro meses de edad, quien recibió un impacto de bala en el abdomen. El menor fue trasladado de urgencia a la Clínica 6 del IMSS, donde ingresó a quirófano; sin embargo, falleció mientras era intervenido quirúrgicamente. Uno de los hombres fallecidos era padre del menor.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

De manera preliminar, las autoridades informaron que las víctimas aparentemente no contaban con antecedentes penales, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.