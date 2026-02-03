Ataque armado en colonia Renacimiento deja un hombre herido

La agresión fue reportada cerca de las 21:00 horas, cuando la víctima fue interceptada por personas armadas que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra

Un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego tras ser atacado por sujetos armados en la colonia Renacimiento, en el municipio de García, Nuevo León, en un hecho que volvió a encender la alerta entre los habitantes del sector.

La agresión fue reportada poco después de las 21:00 horas, en el cruce de las calles Nueva Vida y Nuevo Amanecer, donde la víctima se encontraba cuando fue interceptada por personas armadas que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, dejando al hombre lesionado en plena vía pública.

Vecinos del área relataron haber escuchado varias detonaciones, lo que provocó momentos de pánico y obligó a algunos habitantes a resguardarse en sus viviendas, mientras otros solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al hombre, quien presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Verde para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del lesionado ni su estado de salud, mientras que el móvil del ataque permanece sin esclarecerse. La zona fue acordonada durante varios minutos, lo que generó expectación entre los vecinos del sector.

Autoridades acudieron posteriormente al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer los hechos, sin que hasta ahora se haya informado sobre personas detenidas relacionadas con esta agresión.