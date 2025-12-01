Ataque armado en bar Wateke deja un hombre muerto

Paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindarle auxilio; sin embargo, confirmaron su fallecimiento, ya que presentaba al menos tres impactos de arma de fuego.

Una fuerte movilización policiaca en Monterrey se registró la noche de este domingo en el centro de Monterrey, específicamente en el cruce de la avenida Colón y Colegio Civil, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego al interior del bar Jardín Wateke.

Al arribo de las autoridades municipales y servicios de emergencia, fue localizado un hombre herido de bala dentro del establecimiento. Paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindarle auxilio; sin embargo, confirmaron su fallecimiento, ya que presentaba al menos tres impactos de arma de fuego.

¿Dónde ocurrió el ataque armado en Monterrey?

El hecho se registró en el bar Jardín Wateke, negocio ubicado en una zona transitada del centro de Monterrey, a tan solo unos metros de las cámaras del C4 y en un punto donde confluyen varias vialidades importantes.

Testigos señalaron que la víctima se encontraba a un costado del área donde opera el DJ. Trascendió que recibió al menos tres disparos, uno en la cabeza, otro en la pantorrilla y un tercero en el abdomen. Tras escucharse las detonaciones, personal y clientes salieron del sitio corriendo para ponerse a salvo.

¿Qué se sabe sobre los presuntos responsables?

De manera preliminar, se informó que al menos dos sujetos armados ingresaron al bar y realizaron tres detonaciones en contra de la víctima, para después huir en un vehículo con rumbo hacia el poniente del municipio de Monterrey. Esta información continúa en proceso de investigación.

¿Quién era la persona localizada sin vida?

Hasta el momento, la víctima ha sido identificada únicamente como un cliente del bar, sin que se revelen más datos personales. El lugar se encuentra acordonado y bajo resguardo por las autoridades.

¿Qué acciones ya realizan las autoridades?

Las corporaciones de seguridad se encuentran revisando cámaras de vigilancia del establecimiento, así como las grabaciones del sistema C4 ubicado a escasos metros del lugar, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer este ataque armado en Monterrey.