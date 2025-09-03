Ataque armado en bar de Juárez deja un muerto y un herido

Testimonios señalan que uno de los atacantes descendió parcialmente de la moto y abrió fuego a corta distancia, para luego escapar junto a su cómplice

Un ataque a balazos registrado afuera de una cantina en el municipio de Juárez dejó como saldo a un hombre muerto y otro más lesionado, en hechos ocurridos la tarde noche del martes en la Colonia Héroes de Nacozari.

El tiroteo se reportó en la entrada del bar El Gallo de Oro, ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, donde dos hombres fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Antonio, de 40 años, y Fernando Duelos, de 35, quienes quedaron malheridos en el lugar. Paramédicos de Protección Civil acudieron para estabilizarlos y trasladarlos a un hospital, donde horas más tarde se confirmó la muerte de Fernando, quien recibió impactos en el tórax y el abdomen.

El sitio fue resguardado por elementos de la Policía municipal, quienes desplegaron un operativo en los alrededores sin que hasta el momento se reporten detenidos. Trascendió que este mismo establecimiento ya había sido escenario de un hecho de violencia similar en el pasado.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación y revisa cámaras de seguridad para tratar de esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.