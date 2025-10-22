Ataque armado en Apodaca deja un muerto y un menor herido

Un hombre murió y un adolescente resultó grave tras un ataque a balazos en la colonia Noria Norte; autoridades investigan el móvil del crimen

Un ataque a balazos registrado la tarde de este martes en calles de la colonia Noria Norte, en Apodaca, dejó como saldo un hombre sin vida y un adolescente gravemente herido.

De acuerdo con los primeros reportes al filo de las 18:30 horas , sujetos armados a bordo de un vehículo arribaron al cruce de las calles Cuquio y Acatlán, donde abrieron fuego en repetidas ocasiones contra un domicilio. En el lugar fueron alcanzados por las balas un hombre de 43 años y un menor de 16.

Tras la agresión, familiares trasladaron a las víctimas por sus propios medios al Centro Médico Guadalupe, donde se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel López, mientras que el joven fue internado con heridas de gravedad.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que el menor sería presuntamente hijo del hombre fallecido. Además, trascendió que el domicilio atacado podría estar vinculado con la venta de droga, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía acudieron al punto del ataque para recabar indicios y abrir las líneas de investigación que permitan esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.