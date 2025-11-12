Ataque armado deja un muerto y un herido en Santa Catarina

De acuerdo con testigos, varios sujetos armados irrumpieron en el domicilio y abrieron fuego contra las víctimas antes de escapar a bordo de un vehículo.

Un joven perdió la vida y otro resultó herido tras un ataque a balazos registrado durante la madrugada de este martes en una vivienda de la colonia Senderos.

El ataque ocurrió poco después de la medianoche en una casa ubicada en el cruce de San Ildefonso y San Abel, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, paramédicos municipales confirmaron la muerte de un hombre identificado como César Antonio, de 21 años, quien presentaba varios impactos de bala. En el lugar también fue atendido Roberto Carlos Vadillo, de 29 años, quien sufrió heridas en el abdomen y fue trasladado de urgencia a un hospital.

De acuerdo con versiones recabadas en el área, varios sujetos armados irrumpieron en el domicilio y abrieron fuego contra las víctimas antes de escapar a bordo de un vehículo.

Elementos policiacos acordonaron la zona, mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales iniciaron las indagatorias para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.