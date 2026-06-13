Ataque armado deja un muerto y un herido en Escobedo

De igual forma elementos de Proxpol y Fuerza Civil, acordonaron la zona, para comenzar con las indagatorias correspondientes

Un hombre murió y otro más resultó herido luego de un ataque armado en la colonia Provileón Alfonso Martínez Domínguez, en Escobedo.

El despliegue policiaco se registró sobre la calle Cerro de los Remedios y Cerro del Obispado, en una vivienda marcada con el número 201.

Según vecinos al menos seis fueron escuchadas, al lugar arribaron personal de Cruz Roja quienes intentaron atender a ambos jóvenes, sin embargo, uno de ellos ya no contaba con signos vitales, el otro logró ser estabilizado y trasladado al Hospital Universitario para su atención.

Inician investigaciones para esclarecer los hechos

De igual forma elementos de Proxpol y Fuerza Civil, acordonaron la zona, para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima quien aún no ha sido identificada, se continuará investigando para dar con el paradero de él y los responsables.