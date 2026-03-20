Ataque armado deja un joven fallecido y un hombre herido

Al arribar al sitio, un joven de entre 20 y 25 años fue localizado sin signos vitales, con diversas heridas por proyectil de arma de fuego

Un ataque a balazos registrado en calles de la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, dejó como saldo a un joven sin vida y a un hombre lesionado, generando la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

Vecinos reportan detonaciones de arma de fuego

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Valle de Nazas y Valle del Papaloapan, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

Joven pierde la vida en el lugar

Al arribar al sitio, un joven de entre 20 y 25 años fue localizado sin signos vitales, con diversas heridas por proyectil de arma de fuego. De manera preliminar, fue identificado como Luis Ángel, de 20 años de edad, quien además presentaba múltiples tatuajes visibles.

Hombre resulta herido durante la agresión

En el mismo ataque, otro hombre resultó herido. Se trata de Eduardo Simón, de entre 40 y 45 años, quien, de acuerdo con los primeros reportes, había acudido a una tienda del sector cuando se registró la agresión.

Paramédicos brindaron atención al lesionado y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica, mientras que la zona fue acordonada ante la presencia de indicios balísticos.

Cabe señalar que en este mismo cruce, hace algunas semanas, se había registrado un hecho violento de características similares, lo que ha generado preocupación entre los vecinos del sector.

Fiscalía inicia investigaciones

Las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque.