Ataque armado deja un hombre muerto y una mujer herida

Vecinos del sector alertaron a las autoridades y cuerpos de auxilio, lo que movilizó a unidades policiacas y paramédicos hacia la colonia Tres Caminos.

Un ataque armado registrado durante la noche de este lunes en la colonia Tres Caminos, en el municipio de Guadalupe, dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer lesionada por impactos de bala.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en el cruce de las calles Narciso y Yuca, donde, de acuerdo con reportes preliminares, hombres armados arribaron hasta un domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el interior.

Tras las detonaciones, vecinos del sector alertaron a las autoridades y cuerpos de auxilio, lo que movilizó a unidades policiacas y paramédicos hasta la zona.

En el sitio fue localizada una mujer identificada de manera extraoficial como Alicia Aracely García, de 27 años, originaria de Tamaulipas, quien presentaba diversas heridas por arma de fuego, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital para su atención médica.

Dentro de la vivienda, los agentes localizaron a un hombre sin signos vitales, cuya identidad no había sido confirmada hasta el cierre de esta edición.

De manera preliminar, trascendió que en el inmueble fueron aseguradas dosis de droga y básculas digitales, por lo que una de las líneas de investigación apunta a posibles actividades de narcomenudeo.

La zona permaneció acordonada por elementos de la Policía de Guadalupe mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició las indagatorias correspondientes y el levantamiento de evidencias.