Ataque armado deja un herido en Hacienda Margaritas, en Apodaca

La agresión se registró durante la noche en el cruce de las calles Hacienda Nogales y Hacienda Margaritas, la víctima se encontraba al exterior de un domicilio.

Un hombre resultó lesionado tras ser blanco de un ataque a balazos en la colonia Hacienda Margaritas, en el municipio de Apodaca, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró durante la noche en el cruce de las calles Hacienda Nogales y Hacienda Margaritas, donde la víctima se encontraba al exterior de un domicilio. En ese punto, al menos un individuo armado se aproximó y, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego en su contra en repetidas ocasiones.

Las detonaciones alertaron a vecinos del sector, quienes de inmediato realizaron el reporte a las líneas de emergencia. Minutos más tarde, paramédicos arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al hombre lesionado, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del lesionado ni sobre el posible móvil de la agresión. Tampoco se ha informado si el ataque estaría relacionado con algún conflicto previo.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y mantuvieron acordonada el área mientras agentes investigadores realizaban las diligencias correspondientes para tratar de esclarecer los hechos y ubicar a la persona señalada como responsable.