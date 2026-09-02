Ataque armado deja dos muertos durante festejo en Monterrey

El hecho ocurrió fuera de una vivienda ubicada en la calle Segunda Privada, donde un grupo de personas realizaba un festejo, cuando fueron atacadas a balazos

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Dos hombres murieron luego de un ataque armado, mientras realizaban una celebración en la colonia Plutarco Elías Calles en Monterrey.

El hecho ocurrió fuera de una vivienda ubicada en la calle Segunda Privada, donde un grupo de personas realizaba un festejo, cuando fueron atacadas a balazos.

Una de las víctimas murió en el lugar

En el lugar, un joven de aproximadamente 25 años murió, quedando tendido sobre el pavimento con al menos tres impactos, uno en la espalda, en el tórax y en la mejilla.

Otra persona más, que aún no fue identificada, resultó gravemente lesionada al ser alcanzada por las balas.

Al lugar arribaron cuerpos de Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado, trasladándolo al Centro Médico Aztlán, donde debido a sus lesiones murió minutos después.

Corporaciones resguardan la escena del ataque

En la escena de los hechos se hicieron presentes agentes ministeriales para comenzar con las investigaciones, elementos después de Fuerza Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona, así como personal del Instituto de criminalistica y Servicios Periciales para el retiro del cuerpo.