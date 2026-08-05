Ataque armado deja a un menor de edad sin vida en San Nicolás

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima antes de darse a la fuga.

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Un adolescente de 17 años perdió la vida luego de ser atacado a balazos cuando se encontraba en el exterior de su domicilio, en la colonia Constituyentes de Querétaro, Cuarto Sector, en el municipio de San Nicolás.

El ataque se registró en el cruce de la avenida Rómulo Garza con las calles Libertad de Expresión y Confederación de Trabajadores de México.

De acuerdo con versiones de testigos, dos hombres armados llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y, al ubicar a la víctima, abrieron fuego en repetidas ocasiones para después escapar.

El joven fue identificado como Roberto Caleb, de 17 años.

Tras escuchar las detonaciones, familiares solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias.

Paramédicos de Protección Civil de San Nicolás acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, únicamente confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar se informó que presentaba al menos diez impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de San Nicolás, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales iniciaron las investigaciones correspondientes y realizaron el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación y esclarecer el móvil del homicidio.