Ataque armado contra una camioneta en Monterrey

Una camioneta fue atacada en aparentemente ocho ocasiones por arma de fuego en la avenida Enrique C. Livas, metros antes de su cruce con la Av. Gonzalitos

Una camioneta fue atacada en aparentemente ocho ocasiones por arma de fuego en la avenida Enrique C. Livas, metros antes de su cruce con la Av. Gonzalitos.

El tripulante, quien no ha sido identificado, no resultó con lesiones, ya que no se encontraba al interior del vehículo.

Supuestamente hombres a bordo de una motocicleta serían quienes abrirían el fuego.

Al momento, autoridades de policía de Monterrey y elementos de la agencia estatal de investigaciones ya se encuentran en el lugar realizando las indagatorias correspondientes.





Comentarios