Ataque armado cobra la vida de un albañil en Santa Catarina

El hombre fue baleado mientras trabajaba en una vivienda de la colonia Las Sombrillas; murió al llegar a una clínica pese a ser trasladado por sus familiares

Un hombre que realizaba trabajos de albañilería fue asesinado a balazos la noche de este domingo, luego de ser atacado por sujetos armados en un domicilio ubicado en la colonia Las Sombrillas, en el municipio de Santa Catarina.

El crimen ocurrió al filo de las 20:20 horas, cuando individuos armados arribaron al sitio a bordo de un vehículo y abrieron fuego directamente contra la víctima, quien se encontraba desempeñando labores de construcción. Según testigos tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar con rumbo desconocido, dejando al hombre gravemente herido.

Ante la urgencia, familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a la Clínica María Luisa, situada en la colonia Residencial Cuauhtémoc; sin embargo, al llegar al nosocomio, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se declaró su fallecimiento.

El hombre fue identificado extraoficialmente como Concepción, de 34 años de edad. A las afueras del hospital sobre la avenida Luis Donaldo Colosio se registró una movilización de autoridades, ya que el cuerpo permaneció aún costado de la camioneta en la que fue trasladado, en espera de las diligencias correspondientes.

La autoridad de la fiscalía será la encargada de integrar la carpeta de investigación y esclarecer el móvil del ataque, así como dar seguimiento al caso conforme al principio de presunción de inocencia.