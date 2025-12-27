Ataque a pareja en su domicilio en Juárez deja a hombre muerto

Como resultado de la agresión, un hombre perdió la vida, mientras que una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de manera urgente a un hospital

Una pareja joven fue atacada a balazos la madrugada de hoy al interior del domicilio en el que vivían, ubicado en el cruce de las calles Río Potosí y Río Bravo, en el fraccionamiento Mirador del Río, en el municipio de Juárez.

El ataque armado habría ocurrió dentro de la vivienda que la pareja rentaba, cercano a la avenida Cañón del Sumidero.

Como resultado de la agresión, un hombre perdió la vida, mientras que una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de manera urgente a un hospital de la zona metropolitana.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron el fallecimiento del hombre, quien no ha sido identificado de manera oficial pero se estimó que tenía entre 25 y 30 años de edad. La mujer herida fue identificada como Gloria Larissa, de 33 años.

Hasta el momento se desconoce la identidad del o los agresores, así como el móvil del ataque.

En el acceso principal de la vivienda se observó una mancha hemática.

Al tratarse de un fraccionamiento habitacional, existen cámaras de videovigilancia en la zona que podrían aportar información relevante para la investigación.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Juárez, así como agentes ministeriales y periciales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y acordonaron el área en espera del arribo del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo.