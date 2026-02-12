Ataque a ministeriales en Zuazua deja un muerto y un detenido

Según la información preliminar, los efectivos fueron sorprendidos por los ocupantes de un vehículo, quienes abrieron fuego contra la unidad oficial.

Un presunto delincuente muerto y otro más detenido fue el saldo de una intensa movilización policiaca registrada tras un intercambio de disparos entre agentes ministeriales y civiles armados, la tarde de este miércoles, en el municipio de General Zuazua.

Los hechos se reportaron en el fraccionamiento Del Valle, específicamente sobre la calle Rincón, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaban labores de investigación relacionadas con un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido días atrás en el municipio de Ciénega de Flores.

De acuerdo con información preliminar, los agentes ministeriales se encontraban en la zona complementando la carpeta de investigación, luego de que recientemente fuera liberada una persona que presuntamente había sido privada de su libertad.

Durante estas diligencias, una camioneta con varios hombres armados arribó al lugar y, sin mediar palabra, comenzó a disparar en contra de los elementos de la Fiscalía.

Ante la agresión directa, los agentes repelieron el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Como resultado, uno de los presuntos agresores perdió la vida en el sitio, mientras que otro fue detenido por las autoridades.

Se presume que el resto de los ocupantes del vehículo logró darse a la fuga, aunque hasta el momento no se ha confirmado.

Mientras tanto se implementó un operativo de búsqueda en el área.

El sujeto detenido fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.

En tanto, el cuerpo del abatido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

En el lugar se desplegó un amplio operativo de seguridad con la participación de elementos de la Policía Municipal de Zuazua y Fuerza Civil, quienes acordonaron la zona.

Además, se realizaron recorridos de vigilancia por tierra y aire, apoyados por el helicóptero de la policía estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas del lado policial ni han revelado la identidad de los involucrados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.