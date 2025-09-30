Ataque a Fuerza Civil desata persecución y balacera en zona norte

Elementos de Fuerza Civil que realizaban labores de patrullaje en la colonia Fomerrey 1 fueron atacados a balazos mientras inspeccionaban a un hombre

Un enfrentamiento armado seguido de una persecución en calles de la zona norte de Monterrey dejó como saldo a un civil sin vida, un civil y dos policías lesionados y dos presuntos delincuentes heridos y detenidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas en la colonia Fomerrey 1, cuando elementos de Fuerza Civil que realizaban labores de patrullaje fueron atacados a balazos mientras inspeccionaban a un hombre en los cruces de Bartolomé Mitre y Camino Real. Durante la agresión, la persona que era revisada perdió la vida en el lugar, mientras que dos uniformados resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital ISSTELEÓN.

Tras el ataque, unidades de apoyo iniciaron una persecución contra un vehículo sedán de color negro que huyó por avenida Camino Real. El operativo concluyó en la colonia Conquistadores, donde los tripulantes del automóvil impactaron contra la fachada de una farmacia ubicada en los cruces de Diego de Montemayor y San Martín. En ese punto fueron sometidos y detenidos los presuntos responsables, quienes también presentaban heridas de bala.

Durante la balacera, un hombre que se encontraba en la zona fue alcanzado por una bala perdida, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Tierra y Libertad. Además, la caída parcial de la fachada del negocio involucrado obligó a que una familia fuera rescatada del interior para ponerla a salvo.

Elementos de la Fiscalía acudieron a ambos escenarios para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y asegurar la zona mientras se recababan evidencias de lo sucedido.