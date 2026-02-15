Ataque a barbería deja un muerto en Sierra Ventana

Dentro de una barbería en el municipio de Monterrey se presentó un ataque a mano armada donde presuntamente el encargado del local fue atacado

El encargado de una barbería fue ejecutado de un balazo al interior de su local en la colonia Sierra Ventana, en Monterrey.

Trascendió que el asesino llegó a bordo de una motocicleta, dejó encendida la unidad, entró al comercio para abrir fuego en una ocasión y luego huyó de inmediato.

La víctima, identificada como Roberto de 33 años, fue herida en el cuello.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:30 del sábado en el negocio llamado “Barbería Funes”, ubicado sobre la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago y la calle Felipe Ángeles.

Sobre las características físicas del tirador se informó que fue imposible precisarlas en el sitio, pues testigos refirieron que llevaba puesto un casco.

Elementos de la Cruz Roja se desplegaron ante el reporte de una persona herida por arma de fuego, sin embargo, a su arribo el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el lugar se atendió por crisis de nervios a una mujer familiar del fallecido.

La zona fue custodiada por oficiales de Fuerza Civil mientras agentes ministeriales recababan evidencia en el local y sus inmediaciones.