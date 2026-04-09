Ataque a balazos moviliza a autoridades en Guadalupe

Hombres armados a bordo de un vehículo realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego en calles del sector lo que alarmó a los habitantes

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Un ataque a balazos registrado durante la madrugada de este martes 7 de abril generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en calles de la colonia Niños Héroes, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas en el cruce de las calles Héroes y Nicolás Bravo, donde presuntamente arribaron varios hombres armados a bordo de un vehículo y realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado al menos trece disparos, lo que provocó alarma entre los habitantes de la zona. Tras la agresión, los presuntos responsables habrían huido del lugar con rumbo desconocido.

En el sitio, autoridades localizaron al menos seis casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.

De manera extraoficial, trascendió que en calles aledañas se habría detenido a tres personas presuntamente relacionadas con estos hechos, sin que hasta el momento se haya confirmado su participación.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al lugar para llevar a cabo el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena, en tanto continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.