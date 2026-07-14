Ataque a balazos en Apodaca deja a un hombre herido de gravedad

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni han confirmado el grado de su participación en la agresión.

Un hombre se encuentra en estado delicado luego de ser atacado a balazos en la colonia Noria Norte, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La agresión provocó una intensa movilización de elementos de seguridad y personal ministerial.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Arenal y Lagos de Moreno, donde, de acuerdo con los primeros informes, un individuo llegó al sitio y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima antes de intentar huir.

El lesionado sufrió al menos dos heridas por arma de fuego, una en el brazo izquierdo y otra en uno de los ojos, por lo que fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Luego del ataque, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en la zona que culminó con la detención de un hombre que presuntamente estaría relacionado con los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni han confirmado el grado de su participación en la agresión.

Peritos y agentes ministeriales acudieron al lugar para recabar indicios, procesar la escena y entrevistar a vecinos, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el ataque.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones para establecer el móvil de la agresión y determinar si la persona detenida tuvo participación directa en el atentado.