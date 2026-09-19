Ataque a balazos deja un joven herido en Guadalupe

Un joven de 20 años resultó herido de bala durante un ataque en la colonia Melchor Ocampo, en Guadalupe; fue trasladado estable a un hospital.

Un joven resultó lesionado por arma de fuego y un vehículo estacionado sufrió diversos impactos de bala, luego de un ataque registrado durante la noche en calles de la colonia Melchor Ocampo, en Guadalupe.

La agresión ocurrió en el domicilio marcado con el número 107 de la calle Álamo, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones.

El lesionado fue identificado como Juan Carlos M., de 20 años, quien recibió un impacto en la espalda. Tras ser atendido por paramédicos, fue trasladado en una ambulancia a un hospital de la localidad, donde fue reportado como estable.

De acuerdo con los primeros informes, los presuntos responsables serían al menos dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes habrían disparado en varias ocasiones antes de escapar del lugar.

Durante las primeras investigaciones, algunos vecinos señalaron que el ataque podría estar relacionado con viejas rencillas y problemas entre los involucrados, presuntamente derivados de conflictos anteriores relacionados con una expareja. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Elementos de Seguridad Pública de Guadalupe acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras se realizaban las primeras indagatorias.

En la zona también fue localizado un vehículo que se encontraba estacionado y que resultó con diversos impactos de bala, por lo que las autoridades realizaron la búsqueda de indicios y casquillos que pudieran ayudar a establecer la dinámica de la agresión y ubicar a los responsables.