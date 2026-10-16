Ataque a balazos deja un hombre sin vida en Santa Catarina

En el lugar también fue atendido un hombre de aproximadamente 30 años, quien presentaba alrededor de cinco impactos de bala

Un hombre de 40 años murió y otro resultó lesionado tras un ataque a balazos registrado en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tenochtitlán y Hueman, donde, de acuerdo con los primeros reportes, una de las víctimas se dirigía a una tienda de venta de cerveza para comprar una bebida cuando fue atacada a tiros.

El hombre fallecido fue identificado por sus familiares como Jaime Beltrán, de 40 años.

En el lugar también fue atendido un hombre de aproximadamente 30 años, quien presentaba alrededor de cinco impactos de bala.

En la escena se reportaron al menos ocho detonaciones de arma de fuego. Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron a bordo de motocicletas.

Elementos de la Policía de Santa Catarina permanecieron en el sitio a la espera de los servicios periciales para el levantamiento de indicios y el inicio de las diligencias correspondientes.