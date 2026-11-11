Ataque a balazos deja un hombre muerto en Santa Catarina

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Santa Catarina acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un hecho violento

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Un ataque a balazos terminó con la vida de un hombre en la colonia Villas del Mirador, en Santa Catarina. La víctima fue identificada como Darío Alejandro Tijerina Garza, de 27 años, quien presentaba dos impactos de bala.

Atienden reporte en la calle Valle Real

Los hechos fueron reportados al C4, donde se alertó sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en un domicilio ubicado en el número 608 de la calle Valle Real.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Santa Catarina acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un hecho violento, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil. Sin embargo, al revisar al hombre, los rescatistas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Inician indagatorias por el homicidio

Trascendió que Darío Alejandro había sido detenido por la Policía de Monterrey durante 2025. Además, recientemente la Fiscalía había realizado un cateo en el domicilio donde fue asesinado, aunque hasta el momento no se ha establecido si existe alguna relación con este homicidio.

En el lugar también intervinieron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales, quienes iniciaron las indagatorias para esclarecer el crimen.

Con información de Zaida Dávila...