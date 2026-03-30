Ataque a balazos deja un herido y aseguran dos vehículos baleados

Las autoridades realizaron un operativo coordinado con Agentes Ministeriales en la zona del ataque en El Pedregal y la colonia Villegas.

Un hombre resultó herido en un ataque a balazos en el municipio de Linares, mientras que dos vehículos con más de 30 impactos de bala fueron asegurados por las autoridades.

Los hechos se registraron durante la noche de este fin de semana en la colonia El Pedregal.

¿Qué pasó con la persona lesionada?

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para rescatar a la víctima, quien fue trasladada de emergencia al hospital Provileón del municipio.

¿Qué aseguraron las autoridades tras el ataque?

Posteriormente, tras una intensa movilización policiaca, elementos de seguridad aseguraron dos vehículos con más de 30 impactos de bala, localizados por el área del Río en la colonia Villegas.

¿Cómo se desarrolló el operativo?

Las autoridades realizaron un operativo coordinado con Agentes Ministeriales en la zona del ataque en El Pedregal y la colonia Villegas.

Elementos periciales recabaron casquillos percutidos, mientras que los vehículos fueron asegurados y trasladados a un corralón para continuar con las investigaciones.