Ataque a balazos deja un herido en Valle de San Blas, García

Al arribo de los cuerpos de auxilio, fue localizado un hombre de entre 35 y 40 años de edad, identificado únicamente como Misael

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, en la colonia Valle de San Blas, en el municipio de García, en un hecho que volvió a encender las alertas por la violencia en la zona.

El ataque se registró al filo de las 20:30 horas sobre la calle Dr. Guillermo Soberón Acevedo, en su cruce con Dr. Fernando Guajardo, donde vecinos reportaron al sistema de emergencias haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con los testimonios recabados, en el área se escucharon más de cinco disparos, lo que generó temor entre los habitantes del sector.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, fue localizado un hombre de entre 35 y 40 años de edad, identificado únicamente como Misael, quien presentaba tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

La zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se recababan indicios balísticos en el sitio del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y dieron parte a la instancia investigadora correspondiente para el inicio de las indagatorias.