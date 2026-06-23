Ataque a balazos deja un herido en Lomas Modelo Norte, Monterrey

Paramédicos arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente valorar su traslado hacia un hospital.

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Un ataque armado y una presunta riña dejaron como saldo a un hombre herido de bala y a otro lesionado, durante un violento incidente registrado en la colonia Lomas Modelo Norte, al norponiente de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Loma Azul y Cañón de las Flores, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y una fuerte movilización de cuerpos de auxilio.

En el lugar resultó herido. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego.

Además, un segundo masculino, cuya identidad no fue revelada, también resultó lesionado. Trascendió que presentaba una herida por sedal de bala en el labio inferior, así como una contusión en el cráneo presuntamente provocada por un barrote durante la agresión.

Testigos señalaron que momentos antes se habría registrado una confrontación entre varias personas, aunque hasta el momento no se ha establecido con claridad cómo inició el altercado ni el motivo del ataque.

Paramédicos arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente valorar su traslado hacia un hospital.

La zona permaneció resguardada mientras agentes investigadores recababan indicios para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de los involucrados.