Ataque a balazos deja dos heridos en La Ermita, Santa Catarina

Un ataque armado registrado durante la noche de este domingo dejó heridos a un hombre y a un menor de edad en la colonia La Ermita, en Santa Catarina, generando una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas.

El atentado ocurrió al filo de las 21:00 horas, cuando vecinos de la calle San Armando reportaron múltiples detonaciones que irrumpieron la tranquilidad del sector. Al llegar, los rescatistas encontraron a un hombre joven tendido sobre el pavimento, con una lesión de arma de fuego en la zona lumbar.

De acuerdo con información recabada en el sitio, el herido un hombre de alrededor de 25 años presentaba un impacto en la espalda.

Paramédicos de Cruz Roja lo estabilizaron y lo trasladaron al hospital universitario .

El segundo afectado fue un menor de edad, quien presentaba un impacto de bala en el tobillo izquierdo y otra herida en la mano derecha. Paramédicos del Grupo Jaguares lo atendieron y posteriormente fue llevado a la Clínica 7 del IMSS, donde fue reportado fuera de peligro.

Elementos de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo en los alrededores con la intención de ubicar a los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se han dado a conocer líneas claras sobre el móvil del ataque.

Cabe destacar que este no es el primer incidente violento en la zona. El pasado 25 de marzo, a escasos metros del lugar, se registró otro ataque armado que dejó a tres jóvenes lesionados, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de La Ermita ante la recurrencia de hechos similares.