Ataque a balazos deja a una persona herida en Plaza de Guadalupe

Por: Jared Villarreal 11 Septiembre 2025, 19:21

Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque a balazos mientras estaba en su camioneta en el estacionamiento de un centro comercial en Guadalupe

Un ataque a balazos dejó herido de gravedad a un hombre mientras se encontraba a bordo de su camioneta en el estacionamiento de un centro comercial en el municipio Guadalupe. De acuerdo con el reporte, un encapuchado que vestía con playera roja se acercó a la camioneta de la víctima y dispararía en múltiples ocasiones, lesionando de gravedad al hombre de entre 50 y 56 años, quien no ha sido identificado de momento. La víctima fue trasladada de inmediato a la clínica 4 del IMSS para ser atendida de lesiones en el cuello y tórax. Un tramo del estacionamiento del centro comercial ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos fue asegurado por autoridades de la Policía Municipal y agentes ministeriales para realizar las labores pertinentes.