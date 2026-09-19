Ataque a balazos deja a un hombre sin vida en Monterrey

La víctima fue agredida en el cruce de Almazán y Rodrigo Gómez, falleciendo durante su traslado al Hospital Tierra y Libertad.

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Un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atacado con un arma de fuego en calles de la colonia Topo Chico, en Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Almazán y Rodrigo Gómez, donde la víctima fue localizada con heridas de bala.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Tierra y Libertad, ubicado a pocos minutos del sitio del ataque.

De manera preliminar, se informó que la víctima perdió la vida durante el traslado hacia el nosocomio.

La zona donde ocurrió la agresión permanece bajo resguardo de elementos de la Policía de Monterrey, agentes ministeriales y Fuerza Civil, quienes realizan las labores correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los responsables del ataque.