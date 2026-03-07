Ataque a balazos deja a joven herido en Valle Infonavit Monterrey

El lesionado fue encontrado en el área de las escaleras del conjunto habitacional, donde incluso se observaba una considerable cantidad de sangre

Un joven resultó con una herida de bala en el abdomen luego de ser atacado a balazos durante la madrugada del viernes en la colonia Valle de Infonavit, segundo sector, en Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 00:40 horas, cuando vecinos solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio tras percatarse de la presencia de un hombre lesionado al interior de unos departamentos ubicados en el cruce de Novena Privada y la calle De los Trabajadores.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, de entre 21 y 24 años de edad, presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, presuntamente ocasionada por sujetos armados que lo habrían atacado en las inmediaciones del sitio donde posteriormente fue localizado.

Testigos señalaron que el lesionado fue encontrado en el área de las escaleras del conjunto habitacional, donde incluso se observaba una considerable cantidad de sangre derramada, lo que generó alarma entre los residentes del lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al joven y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.

Tras el reporte, la zona fue acordonada por elementos de la Policía de Monterrey, quienes resguardaron el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.