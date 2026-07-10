Atacan vivienda a balazos en Juárez; capturan a dos responsables

Como resultado del rastreo, el vehículo en el que presuntamente escapaban fue detectado cuando circulaba sobre la carretera a San Roque

Un ataque armado contra la fachada de una vivienda generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad la noche del miércoles en la colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez. Minutos después de la agresión, dos presuntos responsables fueron detenidos durante un operativo implementado por policías municipales.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:25 horas sobre la calle San Carlos, entre San Román y San Paolo, donde, de acuerdo con los primeros informes, varios sujetos que viajaban a bordo de un automóvil realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego contra el inmueble para posteriormente escapar.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores del municipio con el objetivo de ubicar a los agresores.

Como resultado del rastreo, el vehículo en el que presuntamente escapaban fue detectado cuando circulaba sobre la carretera a San Roque. La persecución concluyó en la avenida Prolongación Pablo Livas, en la colonia Zirándaro, donde los oficiales lograron interceptar la unidad y detener a dos hombres.

Durante la revisión del vehículo, los policías localizaron armas de fuego, las cuales fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes como parte de la investigación.

No se reportaron personas lesionadas durante el ataque; únicamente se registraron daños en la fachada de la vivienda.

La zona donde ocurrió la agresión fue acordonada por elementos de seguridad, mientras que agentes investigadores iniciaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación y establecer el móvil del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los detenidos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, en tanto continúan las investigaciones para determinar su posible participación en estos hechos.