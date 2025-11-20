Atacan taller mecánico en la colonia Argentina; matan a hombre

Trabajadores del taller señalaron que desconocen el motivo de la agresión y que la víctima se encontraba laborando con normalidad momentos antes

Un ataque a balazos perpetrado la noche de este martes en un taller mecánico de la colonia Argentina, en Monterrey, dejó como saldo a un hombre sin vida y a un cliente herido, lo que generó una fuerte movilización policial en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas en el cruce de Francisco Beltrán y Nueva Rosita, donde, de acuerdo con testigos, dos hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta irrumpieron frente al establecimiento y abrieron fuego contra uno de los trabajadores del taller, un hombre de aproximadamente cincuenta años. Los impactos de bala lo alcanzaron en la cabeza y el cuello, provocándole la muerte casi de manera inmediata.

Durante el ataque, un cliente que se encontraba dentro del negocio también resultó lesionado. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron al herido al Hospital Metropolitano, donde permanece bajo atención médica.

Trabajadores del taller señalaron que desconocen el motivo de la agresión y que la víctima se encontraba laborando con normalidad momentos antes de que ocurriera el ataque.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, quienes acordonaron el área y comenzaron con las primeras indagatorias para establecer la mecánica del crimen y dar con los responsables.