Atacan presunto punto de venta y matan a dos en Guadalupe

Un ataque armado ocurrido durante la madrugada en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe, dejó como saldo dos personas sin vida luego de que sujetos armados irrumpieron en lo que autoridades presumen funcionaba como punto de venta de droga.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 00:10 horas, cuando un hombre identificado extraoficialmente como Alfonso “Poncho” Martínez Silva de 47 años fue perseguido por sus agresores hasta un domicilio ubicado en la calle Fresa.

En su intento por resguardarse en la parte alta del inmueble, se desató la agresión a balazos que alcanzó también a una mujer identificada como Lordes Hernández de aproximadamente 25.

Testigos señalaron que Alfonso fue herido mientras intentaba subir al inmueble, en tanto que la mujer resultó con heridas graves que le provocaron la muerte poco después, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos del Centro Médico Guadalupe. Alfonso fue trasladado de urgencia a la clínica 4 del IMSS, donde falleció tras su ingreso al nosocomio.

El área fue asegurada por elementos policiales, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos.