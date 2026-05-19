Atacan domicilio en colonia Villa del Río en Guadalupe

Las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar la identidad de quien o quienes participaron en el atentado

Un domicilio ubicado en la colonia Villa del Río, en el municipio de Guadalupe, fue atacado a balazos durante la noche del domingo, sin que se reportaran personas lesionadas ni relacionadas con los hechos.

La agresión fue reportada alrededor de las 22:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Río Verde 503, donde presuntamente una persona arribó al sitio y realizó detonaciones de arma de fuego contra la fachada del inmueble.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Guadalupe acudieron al lugar y localizaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros sobre la vía pública.

Durante la inspección en el domicilio, las autoridades confirmaron la presencia de dos impactos de bala en el área de la fachada y descartaron que hubiera personas lesionadas o relacionadas en el sitio al momento del ataque.

Las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar la identidad de quien o quienes participaron en el atentado contra la vivienda.

Al lugar también arribaron elementos de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes relacionadas con este hecho.