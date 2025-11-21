Atacan a taxista pirata en la colonia Independencia

Se presume que el automóvil iba circulando sobre la calle Castelar, donde se encuentra la base de taxistas, cuando recibió dos impactos de bala en la cabeza

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cerca de una escuela primaria, un taxista pirata fue atacado a balazos cuando se encontraba en el interior de un automóvil en la colonia Independencia.

La agresión ocurrió a las 11 horas del jueves en el cruce de Castelar y Serafín Peña, a una cuadra de l escuela Rafael Ramírez.

La agresión se llevó a cabo a la hora de l salida de los menores del plantel educativo.

La víctima es un hombre que trabaja como taxista pirata y da servicio en calles de la colonia Independencia.

El hombre de aproximadamente 30 años de edad recibió dos impactos de bala en la cabeza

Fue auxiliado por personal de Protección Civil de Monterrey y trasladado al hospital Universitario.

Sobre el pavimento fueron localizados casquillos percutidos calibre nueve milímetros.

El lesionado quedó herido en el interior de un automóvil tusuru color blanco.

Se presume que el automóvil iba circulando sobre la calle Castelar, donde se encuentra la base de taxistas.