Atacan a pareja a balazos en Juárez; hombre muere en hospital

Una movilización de la Policía Municipal y la AEI se registró en Juárez tras un ataque a balazos. Vecinos reportaron al menos siete disparos

Una agresión armada dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer lesionada durante la madrugada de este viernes en la colonia Rincón del Parque, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados al filo de las 5:30 sobre el cruce de las calles Paseo de Toledo y Paseo de Olvera, donde múltiples detonaciones de arma de fuego alertaron a vecinos del sector, quienes solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, se presume que varios sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja, para posteriormente escapar antes del arribo de las autoridades.

A su llegada, elementos de Protección Civil de Juárez brindaron atención prehospitalaria a las dos víctimas. En el lugar localizaron a una mujer con una herida de bala en uno de sus brazos, quien fue estabilizada para posteriormente ser trasladada a recibir atención médica. De manera extraoficial fue identificada como Stefany Guadalupe, aunque la autoridad aún no confirma oficialmente su identidad.

Durante la atención de la emergencia también se confirmó que un hombre presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. La víctima fue trasladada al Hospital General de Juárez, donde ingresó para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció minutos después. De manera extraoficial fue identificado como Donald Daniel, aunque la autoridad ministerial no ha confirmado oficialmente su identidad.

Testigos señalaron que durante el ataque se escuchó al menos una decena de disparos. En la escena quedaron diversos indicios balísticos y se observó vestimenta con manchas de sangre, por lo que la zona fue acordonada por elementos policiacos para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer el móvil de la agresión y dar con el paradero de los responsables, quienes lograron escapar tras el ataque.

Cabe señalar que este mismo cruce de calles ya había sido escenario de otro hecho violento, ya que el pasado 24 de febrero un hombre fue asesinado en ese mismo lugar, por lo que nuevamente la zona fue escenario de una intensa movilización de las autoridades.