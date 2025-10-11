Atacan a obrero a cuchilladas en la colonia Sarabia

Se estableció que vecinos de ese lugar pidieron el apoyo de la policía al escuchar el ataque y los gritos de auxilio de un hombre de 53 años de edad.

Con un cuchillo, un sujeto ingresó a una vecindad en la colonia Sarabia donde atacó a un obrero dejándolo gravemente herido.

Los hechos ocurrieron la media noche del jueves en una vecindad localizada en la calle Juan Méndez y Democracia.

Los uniformados encontraron a la víctima tirado en el patio de la vecindad y con heridas de arma blanca.

Mientras solicitaban la presencia de los socorristas de Protección Civil de Monterrey, los uniformados lograron capturar al responsable de la agresión.

Trascendió que el detenido tenía rencillas con la víctima y por ello entró a la vecindad armado.

Al sorprender al lesionado comenzaron a discutir y segundos después lo agredio en varias ocasiones.

La víctima fue internado en estado delicado en el hospital metropolitano.