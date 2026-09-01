Atacan a mujer a balazos en vivienda de Paraje San José

Por: Olivia Martínez 31 Agosto 2026, 13:03 Compartir

Los hechos registrados durante la mañana de este lunes en el municipio de García, provocó la movilización de elementos policiacos a la zona de la agresión

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Una mujer fue herida a balazos en un ataque armado este mediodía, en la colonia Paraje San José, en el municipio de García. La agresión con proyectil de arma de fuego fue en una vivienda en la calle Tropical, casi cruz con Natural, en el sector Bosques. Elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Ministerial investigan los hechos. La mujer fue trasladada a un hospital cercano, en este mismo municipio. Según los primeros informes, hombres tocaron a la puerta de un domicilio, la mujer salió y la atacaron a balazos. La calle fue acordonada, para impedir a curiosos acercarse al punto. Los policías entrevistaron a vecinos de la zona para obtener mayor información.