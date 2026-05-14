Atacan a joven en Juárez; muere horas después en hospital

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba el fraccionamiento Hacienda Real cuando un sujeto le cerró el paso y abrió fuego en su contra

Un joven murió horas después de haber sido atacado a balazos durante la noche del miércoles en calles del fraccionamiento Hacienda Real, en el municipio de Juárez.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:15 horas en el cruce de las calles Hacienda San Joaquín y Hacienda Santa Anita, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un hombre de entre 25 y 29 años de edad, caminaba por el sector cuando presuntamente al menos un sujeto le cerró el paso y abrió fuego en su contra para después escapar del sitio.

Tras la agresión, el joven quedó tendido sobre la vía pública con tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, además de heridas en distintas partes del cuerpo.

Elementos de la Policía de Juárez arribaron al lugar luego del reporte realizado por habitantes del sector y localizaron al lesionado aún con vida, por lo que paramédicos municipales le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia hacia el Hospital General de Juárez.

Aunque inicialmente fue reportado en estado delicado, fuentes relacionadas con el caso señalaron que horas más tarde perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Durante las investigaciones en la escena del ataque, autoridades localizaron al menos dos casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por personal de Servicios Periciales.

Agentes ministeriales continúan con las indagatorias para establecer el móvil de la agresión y dar con el paradero de él o los responsables.