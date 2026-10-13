Atacan a hombre con arma blanca en Rincón de las Mitras

Por: Humberto Salazar 12 Octubre 2026, 08:55 Compartir

Hombre resulta con heridas de gravedad tras ser agredido con un arma blanca en sector del municipio de Santa Catarina, esta mañana

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre resultó herido con un arma blanca, presuntamente luego de participar en una riña en calles de la colonia Rincón de las Mitras, en el municipio de Santa Catarina. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Chimalpopoca y Nezahualcóyotl de la Vega, donde el hombre habría sido atacado tras el altercado. Al lugar acudieron paramédicos del grupo Jaguares y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado, que no había sido identificado. Debido a las lesiones que presentaba, se contemplaba su traslado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona, mientras que agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió la agresión.