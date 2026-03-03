Atacan a hombre con arma afuera de su casa en la Croc

Tras un reporte de auxilio, paramédicos de Cruz Roja acudieron a atenderlo y lo trasladaron a un hospital en Monterrey.

Un hombre resultó con heridas de bala luego de registrarse un ataque armado en la colonia Croc en Monterrey.

El sujeto de aproximadamente 30 años se encontraba afuera de su domicilio, cuando recibió al menos tres impactos de bala: uno en el tórax, otro en la cabeza y en el brazo derecho.

El lesionado quedó sobre la banqueta, a unos metros de donde acababa de salir.

Presuntamente se trató de dos agresores quienes llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon en al menos cuatro ocasiones para luego huir del sitio.

La zona fue acordonada por elementos de Fuerza Civil, en espera de agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales.