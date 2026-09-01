Atacan a hombre a balazos y muere en China, NL

Un hombre de 27 años murió tras ser atacado a balazos en la colonia El Cuchillo, en China, Nuevo León; autoridades investigan el caso.

Un hombre fue atacado a balazos en China, Nuevo León, y murió tras ingresar de urgencias a un hospital en el área metropolitana.

De acuerdo a la información, una fuente policiaca señaló que los acontecimientos se registraron en la colonia El Cuchillo en el citado municipio.

El joven fue identificado como Cristian Nazario Méndez Medina, de 27 años de edad.

Una fuente ligada a las investigaciones señaló que el 28 de agosto, alrededor de las 18 horas, fue atacado a balazos y fue rescatado en la colonia El Cuchillo.

Entre particulares lo trasladaron a la clínica Concepción en el centro de China y posteriormente lo trasladaron a la ciudad de Monterrey al Hospital Metropolitano.

A las primeras horas de la madrugada señalaron que habría fallecido por las lesiones de impacto de bala.

Las autoridades ministeriales investigan lo ocurrido en China, Nuevo León.