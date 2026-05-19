Atacan a hombre a balazos en Linares y lo trasladan a hospital

Fue trasladado con heridas provocadas por los disparos de arma de fuego al hospital Doctor Atanasio Garza, donde fue internado de emergencia.

Un hombre fue atacado a balazos en el municipio de Linares y trasladado a un hospital general para su atención médica.

De acuerdo a los primeros reportes, una fuente policíaca ligada a las investigaciones señaló que el reporte fue durante la noche y se extendió la investigación a las primeras horas de la madrugada del día de hoy.

La persona herida fue identificada como Isidro Adonis Lozano, de 31 años de edad.

Informaron que el ataque se registró en la colonia Infonavit Rodrigo Gómez.

Señalaron que fue trasladado con heridas provocadas por los disparos de arma de fuego al hospital Doctor Atanasio Garza, donde fue internado de emergencia.

Elementos ministeriales investigan el móvil del ataque.

Las autoridades policiacas se movilizaron al sector donde se registró el ataque a balazos.