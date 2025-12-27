Atacan a hombre a balazos en la zona norte de Monterrey

El hecho violento se registró en la colonia Tierra Propia, lo que provocó la movilización de elementos policiacos al sector

Autoridades se movilizaron a la zona norte de la ciudad de Monterrey luego de que un hombre fue atacado a balazos.

El hecho se registró en la colonia Tierra Propia, sobre la calle Tercera de los Ruteros.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas participaron en la agresión, así como el motivo del ataque.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención al hombre, aún no identificado, y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario para su valoración médica.

Elementos de Fuerza Civil arribaron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos.