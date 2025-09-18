Atacan a hermanos frente a iglesia en Juárez; uno muere 

Un ataque frente a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Juárez dejó un hombre muerto y su hermana herida durante clases de catecismo

Un ataque a balazos frente a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Valles del Oriente del municipio de Juárez, dejó como saldo un hombre muerto y su hermana herida, mientras en el interior del templo se desarrollaban clases de catecismo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:15 horas en el cruce de las calles Federico González Garza y Nuevo México, donde sujetos armados sorprendieron a los hermanos y abrieron fuego contra ellos.

De acuerdo con información extraoficial, el objetivo era un joven identificado como Miguel, quien quedó sin vida en el sitio tras recibir varios impactos de bala. En el ataque también resultó lesionada su hermana Mónica, quien fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil de Juárez y trasladada a un hospital de la localidad con dos heridas de arma de fuego.

Las detonaciones provocaron temor entre los feligreses que permanecían dentro de la iglesia, quienes se resguardaron hasta que las autoridades aseguraron el lugar.

La zona quedó acordonada por elementos de la Policía de Juárez y de la Agencia Estatal de Investigaciones, en espera de personal pericial que levantó los indicios y abrió las pesquisas correspondientes.