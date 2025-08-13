Atacan a balazos vivienda en Valle de Santa Elena

Trascendió que durante la agresión, una persona que se encontraba en el lugar resultó herida en una de sus manos, por lo que recibió atención médica

Una vivienda fue blanco de un ataque a balazos la noche del lunes en la colonia Valle de Santa Elena, en Zuazua.

El incidente se registró alrededor de las 21:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles San José y San Bartolomé, donde, según las primeras versiones, un hombre disparó en al menos dos ocasiones contra la fachada de la casa.

Trascendió que durante la agresión, una persona que se encontraba en el lugar resultó herida en una de sus manos, por lo que recibió atención médica en el sitio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que el área fue asegurada para la recolección de indicios.