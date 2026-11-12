Atacan a balazos vehículo y domicilio en Santa Catarina

Elementos policiacos se movilizaron hasta el sector y localizaron un Chevrolet Chevy en color plata que presentaba daños en el parabrisas trasero

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta atacaron a balazos un vehículo y un domicilio durante la madrugada de este miércoles en calles de la colonia El Frutal, en el municipio de Santa Catarina.

La agresión fue reportada al filo de las 5:00 horas, sobre el cruce de las calles El Granado y Privada Manzano, donde vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, los presuntos responsables vestían ropa negra y se desplazaban en una motocicleta, desde la cual habrían realizado los disparos contra el inmueble y un automóvil que se encontraba en el sitio, para posteriormente escapar.

Tras el reporte, elementos policiacos se movilizaron hasta el sector y localizaron un Chevrolet Chevy en color plata que presentaba daños en el parabrisas trasero, presuntamente ocasionados por los impactos de bala.

Durante la inspección de la zona, las autoridades localizaron cinco casquillos percutidos, por lo que el área fue revisada como parte de las diligencias para establecer cómo ocurrió la agresión y recabar indicios que permitan identificar a los responsables.

A pesar de la cantidad de disparos, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de alguna víctima a un hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, mientras que las investigaciones continúan para determinar el motivo del ataque y establecer si los agresores tenían como objetivo el domicilio, el vehículo o ambos.