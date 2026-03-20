Atacan a balazos domicilio en la colonia Pedregal del Topo Chico

Dos hombres armados dispararon contra una vivienda en Escobedo; no hubo lesionados y autoridades investigan posible conflicto vecinal

Durante la noche del jueves 19 de marzo, un domicilio de la colonia Pedregal del Topo Chico fue blanco de un ataque a balazos en el municipio de Escobedo, generando alarma entre vecinos del sector.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas en el cruce de las calles Basalto y Platino, donde dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta arribaron al sitio y abrieron fuego contra la fachada de la vivienda. Presuntamente, los agresores utilizaron un arma corta, realizando al menos siete detonaciones antes de huir del lugar.

Trascendió que al momento del ataque, los habitantes del domicilio no se encontraban en el sitio, sino en otro lugar, por lo que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la fachada del inmueble.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a que el ataque podría estar relacionado con presuntas rencillas vecinales en la zona, situación que ya es analizada por personal de peritaje.

Vecinos del sector reportaron las detonaciones, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad hacia la zona.

Elementos de la Policía de Proxpol Escobedo acudieron al sitio, donde confirmaron los hechos y procedieron a acordonar el área para resguardar indicios, mientras especialistas realizaban las labores correspondientes.